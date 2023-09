Julian Nagelsmann beim DFB:Langzeittrainer im Kurzzeitjob

Von Christof Kneer und Philipp Selldorf

Was für ein Durcheinander! Da hatte man sich so viele Jahre an die immer gleichen Fotomotive von der Nationalmannschaft gewöhnt, Joachim Löw am Spielfeldrand, mit oder ohne Hansi Flick, später Hansi Flick ohne Joachim Löw. Dazu war stets Oliver Bierhoff im Bild, manchmal stand er vor einem Mannschaftsbus, auf den "Die Mannschaft" geschrieben stand, oder die Kameras erwischten ihn in einem Turnierquartier in der Wildnis oder an einem der hintersten Winkel des jeweiligen Landes oder gar der ganzen Welt. Wer "Nationalmannschaft" sagte oder dachte, hatte gar keine Wahl: Vor dem geistigen Auge erschienen immer dieselben Menschen.