Am Donnerstagmittag, kurz vor 14 Uhr, betritt Rainer Koch den kleinen Saal sieben des Frankfurter Landgerichts. Es läuft der neue Steuerprozess rund um den DFB, und Koch soll als Zeuge aussagen, weil viele Fragen dazu in seine Zeit als großer Dominator des DFB fallen. Aber er muss den Raum dann noch einmal verlassen, weil sich die Befragung des vorherigen Zeugen hinzieht. Sie dauert sogar so lange, dass Koch eingeschoben wird, weil er bald zum Flieger muss.