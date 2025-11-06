Am Donnerstagmittag, kurz vor 14 Uhr, betritt Rainer Koch den kleinen Saal sieben des Frankfurter Landgerichts. Es läuft der neue Steuerprozess rund um den DFB, und Koch soll als Zeuge aussagen, weil viele Fragen dazu in seine Zeit als großer Dominator des DFB fallen. Aber er muss den Raum dann noch einmal verlassen, weil sich die Befragung des vorherigen Zeugen hinzieht. Sie dauert sogar so lange, dass Koch eingeschoben wird, weil er bald zum Flieger muss.
DFBDie Rückkehr eines Phantoms
Lesezeit: 5 Min.
Ärger bei den Amateuren, Streit um einen Vizeposten, und der langjährige Funktionär Rainer Koch sagt vor Gericht aus: Der DFB geht in nervöser Stimmung in seinen Bundestag.
Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner
Exklusiv
Fußball:Wie der DFB den Amateuren ans Geld geht
Der DFB plant einen radikalen Einschnitt: Er will eine bisher fix zugesagte Millionenzahlung an die Amateure streichen – gleichzeitig soll die Macht des Profilagers steigen.
Lesen Sie mehr zum Thema