DFB-BundestagNeuendorf bleibt DFB-Präsident

Bernd Neuendorf beim Bundestag auf dem DFB-Campus in Frankfurt.
Bernd Neuendorf beim Bundestag auf dem DFB-Campus in Frankfurt. (Foto: Arne Dedert/dpa)

Bernd Neuendorf wird beim Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes von den Delegierten einstimmig als Verbandspräsident bestätigt.

Bernd Neuendorf bleibt Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der 64-Jährige, der den Verband seit März 2022 führt, wurde beim Bundestag am Freitag von den Delegierten einstimmig in seinem Amt bis ins Jahr 2029 bestätigt. Der gebürtige Dürener, früher Journalist und Staatssekretär in Nordrhein-Westfalen, hatte keinen Gegenkandidaten.

Neuendorf hat den einst krisengeplagten DFB in den vergangenen Jahren in ruhigere Fahrwasser gebracht. Bevor er an die Spitze kam, war der Verband von zahlreichen Skandalen erschüttert worden. Die drei Vorgänger Neuendorfs (Wolfgang Niersbach, Reinhard Grindel, Fritz Keller) mussten allesamt zurücktreten.

