Wie es um die demokratischen Gepflogenheiten im DFB bisweilen bestellt ist, dokumentiert sich noch mal ganz am Ende des Bundestages. Da hat der für Statutenfragen zuständige Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert die Aufgabe, durch die vielen geplanten Satzungsänderungen zu führen. Bei einem Antrag gibt es ein paar Gegenstimmen, beim nächsten noch einmal, und beide Male ist Nicole Kumpis darunter, die Präsidentin des Zweitligisten Eintracht Braunschweig. „Nicole, was ist los?“, fragt Schaffert leicht irritiert – und hinterher berichtet Kumpis zudem, dass sie auch von den Nachbarplätzen staunend gefragt worden sei, warum sie so oft dagegen sei.
DFB-Bundestag100 Prozent Zustimmung, null Diskussionen
Bernd Neuendorf will nach seiner Wiederwahl als DFB-Präsident eine „Phase der Gestaltung“ starten. Fürs Erste steht ihm viel Geld zur Verfügung – aber das Anpreisen der DFB-Investments löst Irritationen aus.
Von Johannes Aumüller, Frankfurt
