Die kommende Saison der Fußball-Bundesliga wird am 13. August 2021 beginnen und bis zum 14. Mai 2022 andauern. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verabschiedete bei seiner Sitzung am Freitag den entsprechenden neuen Rahmenterminkalender. Die zweite Bundesliga beginnt drei Wochen vor der Bundesliga bereits am 23. Juli 2021. Die Winterpause, die erst nach dem 17. Dezember 2021 beginnen kann, wird erneut sehr kurz sein - für die erste Liga endet sie bereits am 7. Januar 2022.

Ein spezielles Jahr steht auch dem Frauen-Nationalteam bevor. Weil die Europameisterschaft in England nach der Verschiebung der Männer-EM ebenfalls ein Jahr später stattfindet - im Sommer 2022 - und die Qualifikation dafür bereits erfolgreich abgeschlossen wurde, gibt es 2021 kein einziges Pflichtspiel für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Für Olympia 2021 ist Deutschland nicht qualifiziert.

Das kommende Jahr dient daher ausschließlich der Vorbereitung auf die EM 2022: "Wir werden unser Team mit hochklassigen Länderspielen fordern, um danach in den Festigungsprozess zu gehen", sagte Voss-Tecklenburg. Am 10. April soll in Wiesbaden bereits gegen einen "Hochkaräter" getestet werden; wer der Gegner sein wird, steht noch nicht fest.

Beschlossen wurde vom DFB-Präsidium am Freitag, wegen der aktuellen Corona-Einschränkungen den Spielbetrieb der zweiten Frauen- und der B-Juniorinnen-Bundesliga bis zur Winterpause (ab 20. Dezember) auszusetzen.