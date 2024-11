Was für ein herrlicher Pfusch am Bau!

DFB-Elf in der Nations League

So wie Nagelsmann seine künftige Turniermannschaft zusammenbaut, hat es noch kein Nationaltrainer vor ihm gemacht: Er definiert seine Elf über die spektakulären Kürspieler Musiala, Wirtz und Havertz - das Fundament muss er noch finden.

Von Christof Kneer, Freiburg

Wie könnte man ihn jemals übersehen? Die Kameras suchten und fanden ihn natürlich, und wie immer, wenn Jogi Löw im Bild ist, sorgte das beim Betrachter für eine gewisse Verwirrung. Erblickt man diesen tadellos frisierten Menschen, weiß man ja nie, ob man sich im Jahr 2024 oder 2014 befindet, ob es sich um ein aktuelles Bild handelt oder um eines aus dem Archiv. Tatsächlich wäre es allmählich an der Zeit, auf Verdacht einige Probebohrungen vorzunehmen, am besten im Umkreis von Freiburg, wo Jogis Jungbrunnen seit längerem vermutet wird. Wobei es vielleicht auch einfach dieser Fußballabend war, der ihn so sehr erfrischte.