Bundestrainer Julian Nagelsmann kann bei seiner WM-Mission auf einen zusätzlichen Athletiktrainer zurückgreifen: Wie der Deutsche Fußball -Bund am Dienstag bekannt gab, ergänzt der Belgier Bram Geers bis einschließlich der Weltmeisterschaft im Sommer das bisherige Fitnesstrainer-Team aus Nicklas Dietrich und Krunoslav Banovcic.

Der 32Jahre alte Geers arbeitet derzeit beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht als „Performance Director“. Zuvor war er als Athletikcoach für den FC Bayern München und den englischen Premier-League-Klub FC Burnley tätig.

Zu Nagelsmanns WM-Stab gehören außerdem die Assistenz-Trainer Benjamin Glück, Benjamin Hübner, Mads Buttgereit und Alfred Schreuder sowie die Torwarttrainer Andreas Kronenberg und Andreas Wessels.