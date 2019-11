Der 5. März 2019 ist ein Tag, wie es ihn in der ereignisreichen Geschichte der Fußball-Nationalmannschaft noch nicht gegeben hat. An diesem Tag schritt der Bundestrainer zu einer außergewöhnlichen Tat. Im Zuge einer nahezu verschwörerischen Operation, in die aus Gründen der Geheimhaltung nicht mal der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel eingeweiht war, erschien Joachim Löw in Begleitung von Sportdirektor Oliver Bierhoff im Hauptquartier des FC Bayern an der Säbener Straße und ließ sich beim Vorstandschef anmelden. Dann eröffnete er einem höchst erstaunten Karl-Heinz Rummenigge den Grund seines Besuchs: Er sei gekommen, um die Bayern- Profis Mats Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng aus dem Dienst in der Nationalmannschaft zu verabschieden.

Die überraschende Frühpensionierung der keineswegs altersschwachen Weltmeister war ein großes Thema in jenen Tagen, und sie hat auch am Ende des Jahres nicht aufgehört, das Publikum zu beschäftigen. Unverändert ist nicht ganz klar, ob Joachim Löw in München einen mutigen Schritt in die Zukunft unternommen oder sich ein weiteres Stück seiner eigenen vorzeitigen Abberufung genähert hat. Der 59 Jahre alte Fußballlehrer steht beim DFB noch bis zum Abpfiff der ominösen WM 2022 in Katar unter Vertrag, doch Löw befindet sich auf seinem Posten in einer Art Duldungsstatus. Sollte seinem Team der Auftritt bei der Europameisterschaft im Sommer 2020 misslingen, wird er sich aus dem Amt zurückziehen, das darf als sicher gelten.

Detailansicht öffnen Ob die wirklich was draufhaben? Bundestrainer Joachim Löw schien nicht ganz sicher zu sein beim Abschlusstraining für das Testspiel gegen Argentinien am 9. Oktober. Es endete 2:2. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Joachim Löw, seit 2006 im Amt, ist kein Mann, der mit demonstrativen Taten seine Beliebtheitswerte zu steigern sucht, und er ist auch kein Trainer, der mehr an seinem Vertrag als an seiner Aufgabe hängt. Das für seine Verhältnisse radikale Vorgehen gegen die verdienten Stars und Weggefährten von Rio de Janeiro, wo 2014 der WM-Titel gewonnen wurde, beruhte auf der Entschlossenheit, beim Neuaufbau keine halben Sachen zu machen. Die alten Helden sollten der Emanzipation der nächsten Generation nicht im Wege stehen, das war die Idee. Ein Länderspiel-Jahr später lässt sich jedoch feststellen: Löws Theorie verträgt sich lediglich bedingt mit der Praxis.

Zwar hat seine neue Mannschaft in Teilen bereits Gestalt angenommen, geprägt durch junge Spieler wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry, behütet durch die Routiniers Manuel Neuer und Toni Kroos, doch zeigte sich in der EM-Qualifikation, zum Beispiel bei der Heimniederlage gegen die Niederlande, dass diese Mannschaft noch ein fragiles Konstrukt ist. Durch die Knieverletzung von Niklas Süle ist zudem eine zentrale Größe in Löws Planungen abhandengekommen. Der Münchner Verteidiger wird vermutlich das Turnier verpassen, er hinterließe im Zentrum der Deckung eine Lücke, die mit dem alternativen Personal kaum adäquat zu schließen wäre.

Detailansicht öffnen Löws Abwehrchef Niklas Süle (ganz links) sollte sich wenige Tage nach dem Testspiel gegen Argentinien einen Kreuzbandriss zuziehen, er wird bei der EM 2020 vermutlich fehlen. Neben ihm: Joshua Kimmich, Nadiem Amiri, Julian Brandt, Suat Serdar. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Auf den Torwart und die Innenverteidiger ist Verlass - diese Gewissheit des deutschen Fußballs, Erfolgsrezept so vieler gekrönter DFB-Teams, steht infrage, woraus eine andere Gewissheit resultiert: Die sogenannte Hummels-Frage wird den Bundestrainer auch im nächsten Jahr beschäftigen. Der Abwehrchef, mittlerweile wieder in Dortmund unter Vertrag, hält sich für eine Rückkehr bereit, auch Boateng gibt die Hoffnung nicht auf. Löw hat es bisher verstanden, die Debatte mit vagen Formulierungen zu beruhigen, aber es wäre ein Wunder, wenn er seinen Grundsatz-Beschluss revidieren würde. Joachim Löws Meinungen stehen umso fester, je mehr man sie ihm auszureden versucht. Womöglich also wird sich das Fußball-Land im Sommer 2020 erinnern: an den Tag, an dem der Bundestrainer zur Tat schritt.

Philipp Selldorf ist SZ-Fußballkorrespondent mit Sitz in Köln.