Kommentar von Philipp Selldorf

Im Kölner Liedgut findet sich eine Hymne, deren Botschaft Maßstäbe für das ganze Land setzt und gerade jetzt durch ein Ereignis von nationaler Bedeutung höchste Aktualität besitzt. Der Titel des Liedes lautet in Hochsprache übersetzt "Wir lassen den Dom in Köln" und plädiert dafür, die Dinge so zu lassen, wie sie über Generationen gewachsen sind. Fiktiv wird die Vision entworfen, der Louvre stünde auf einmal am Rhein und der Kreml am Ebertplatz, und gleich im nächsten Vers wird festgestellt, dass beide dort nicht hingehören, "dat hät doch keine Senn". Sowohl 1973, als die Bläck Fööss den Song schrieben, als auch heute vermittelte die Dichtung Weisheit und Wahrheit - obwohl sich einwenden ließe, dass der besagte Ebertplatz vor gar nicht langer Zeit noch ganz anders hieß, nämlich Adolf-Hitler-Platz.