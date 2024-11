Welche Auslosung steht als Nächstes an?

Am Freitag wird das Viertelfinale der Nations League ausgelost. Deutschland kann auf Italien, Dänemark oder Kroatien treffen. Die Hin- und Rückspiele finden am 20. und 23. März 2025 statt.

Nations League : San Marino steigt tatsächlich auf San Marinos Fußballer gewinnen plötzlich, brechen einen Verbandsrekord nach dem anderen – und steigen sogar in die Nations-League-Gruppe C auf. Was ist da los?

Was passiert, wenn Deutschland das Viertelfinale gewinnt?

Dann qualifiziert sich das DFB-Team für das Finalturnier, das vom 4. bis zum 8. Juni ausgetragen wird – eventuell in Deutschland. Das Uefa-Exekutivkomitee bestimmt ein Viertelfinale, dessen Sieger das Turnier austragen darf, denn der Gastgeber soll teilnehmen. Da Deutschland bisher noch nie am Nations-League-Finalturnier teilgenommen hat, gilt es als möglich, dass die Uefa das deutsche Viertelfinale auswählt. Bisherige Ausrichter waren Portugal, Italien und die Niederlande.

Was hat die Nations League mit der WM-Qualifikation zu tun?

Um die Bedeutung ihres neuen Wettbewerbes aufzuwerten, hat die Uefa das Abschneiden in der Nations League mit der Qualifikation für die großen Turniere verknüpft. Gut für das DFB-Team: Durch den Nations-League-Gruppensieg ist man in Lostopf eins und vermeidet in der WM-Qualifikation starke Gegner wie Frankreich oder Spanien. Das ist wichtig, weil sich nur der Tabellenerste direkt für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Es gibt zwölf Gruppen mit je vier oder fünf Mannschaften, 16 europäische Mannschaften erhalten ein WM-Ticket. Die vier verbleibenden Plätze spielen die zwölf Gruppenzweiten mit den vier besten Teams der Nations League, die nicht Erster oder Zweiter einer WM-Qualifikationsgruppe geworden sind, im Playoff-Modus (Halbfinale, Finale) aus. Es ist sogar eine Konstellation denkbar, in der der frisch gekürte Nations-League-Aufsteiger San Marino nur zwei Siege von der WM-Qualifikation entfernt sein kann.

Bekommt Deutschland eine Vierer- oder Fünfergruppe?

Das hängt davon ab, ob Deutschland das Nations-League-Viertelfinale gewinnt und am Finalturnier teilnimmt. Wenn ja, muss das Team von Julian Nagelsmann in einer Vierergruppe spielen, im internationalen Matchkalender sind sonst nicht mehr genug Termine frei. Verliert das DFB-Team das Viertelfinale, wird es eine Fünfergruppe. Das führt zu der kuriosen Situation, dass am ersten Spieltag der WM-Qualifikation am 21. März die Gruppen noch gar nicht endgültig feststehen. Die Uefa wird bei der Auslosung am 13. Dezember Platzhalter ziehen, auf denen „Sieger Viertelfinale eins“ oder Ähnliches stehen wird. Gegen wen Deutschland im Jahr 2025 spielen wird, steht also erst mit dem Nations-League-Viertelfinalrückspiel am 23. März 2025 endgültig fest.