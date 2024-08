Interview von Christof Kneer

SZ: Herr Stiller, wenn Sie beim VfB Stuttgart nicht gerade in höchster Not als Innenverteidiger aushelfen müssen, spielen Sie im zentralen Mittelfeld – auf einer Position, die durch die Nationalmannschafts-Rücktritte von Toni Kroos und Ilkay Gündogan gerade sehr im Fokus steht. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Sie nun als einzigen Neuling in sein erstes Aufgebot nach der EM berufen. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie einer der Kandidaten sind, die an deren Stelle rücken?