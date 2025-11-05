Deutschlands Elitekicker dürfen sich bald über eine gute Nachricht freuen. Nach SZ-Informationen sehen DFB-interne Planungen vor, dass die Punkteprämie für die Fußball-Nationalmannschaft im neuen Jahr kräftig ansteigt: von 365 000 Euro auf dann 425 000 Euro für jeden Zähler. Und weil die DFB-Auswahl, abseits großer Turniere und starker Gegner wie Spanien oder Frankreich, im Jahr schnell 22 bis 24 Punkte einsammeln kann, könnte das in Summe knapp zehn Millionen Euro per annum für die ganze Männer-Nationalmannschaft bedeuten – allein an Prämien. Zuzüglich etwaiger Erfolge bei WM oder EM, wo bei den vergangenen Turnieren für den Fall eines Titelgewinns weitere knapp zehn Millionen Euro vereinbart waren.