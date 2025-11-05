Deutschlands Elitekicker dürfen sich bald über eine gute Nachricht freuen. Nach SZ-Informationen sehen DFB-interne Planungen vor, dass die Punkteprämie für die Fußball-Nationalmannschaft im neuen Jahr kräftig ansteigt: von 365 000 Euro auf dann 425 000 Euro für jeden Zähler. Und weil die DFB-Auswahl, abseits großer Turniere und starker Gegner wie Spanien oder Frankreich, im Jahr schnell 22 bis 24 Punkte einsammeln kann, könnte das in Summe knapp zehn Millionen Euro per annum für die ganze Männer-Nationalmannschaft bedeuten – allein an Prämien. Zuzüglich etwaiger Erfolge bei WM oder EM, wo bei den vergangenen Turnieren für den Fall eines Titelgewinns weitere knapp zehn Millionen Euro vereinbart waren.
FußballWie der DFB den Amateuren ans Geld geht
Lesezeit: 7 Min.
Der DFB plant einen radikalen Einschnitt: Er will eine bisher fix zugesagte Millionenzahlung an die Amateure streichen – gleichzeitig soll die Macht des Profilagers steigen.
Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner
Neuwahlen beim DFB:Frauen? Müssen leider wieder gehen
Kurz vor dem DFB-Bundestag versucht sich Präsident Bernd Neuendorf als Förderer des Frauenfußballs zu inszenieren. Dabei ruft gerade ein Thema Kritik hervor: der Umgang mit den Frauen bei der Besetzung des künftigen Präsidiums.
Lesen Sie mehr zum Thema