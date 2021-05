Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Eine Krisensitzung jagt die nächste beim Deutschen Fußball-Bund. Das Thema ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen, Politiker und Konzernmanager von VW bis Adidas kommentieren inzwischen, wie die mächtigsten Funktionäre des mit sieben Millionen Mitgliedern weltgrößten Sportverbandes um ihre Ämter kämpfen.

Am Dienstag schlossen sich erneut wichtige Amateurvertreter kurz, nach SZ-Informationen glühen nun auch die Drähte zwischen Vertretern aus dem Amateur- und dem Profilager. Bei einer weiteren Präsidiumssitzung am Abend ging es um Rücktrittsfragen: um Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius, aber auch um den mächtigen Vizepräsidenten Rainer Koch. Keller würde den Platz wohl auch räumen - pocht jedoch darauf, dass dies nur mit einem Rückzug aller Führungskräfte einhergehen könne. Denn sonst übernähmen seine politischen Gegenspieler die Geschäfte komplett - und das, so die Befürchtung, könnte verheerende Auswirkungen für allerlei bedeutende, bereits laufende Untersuchungen haben.

Wie zur Bestätigung und mitten hinein in die allgemeine Aufgeregtheit platzt jetzt der nächste gravierende Vorgang: der fragwürdige und offenkundig irreleitende Umgang der Funktionäre um Koch und Curtius in der Dauer-Affäre um einen mysteriösen Beratervertrag. Denn nach SZ-Recherchen wurde in den vergangenen Wochen gegenüber der Öffentlichkeit sowie auch intern gegenüber dem eigenen Präsidenten Fritz Keller mit Hinweisen auf eine Strafanzeige operiert, von der die zuständige Behörde gar nichts weiß und für die der DFB auch keinerlei Belege vorlegt. Nach Lage der Dinge wurde hier also kräftig getäuscht.

Selbst im ZDF-Sportstudio raunte DFB-Vize Koch von angeblichem Hacking

Der Hintergrund ist der höchst erklärungsbedürftige Vertrag, den der DFB 2019 mit dem Medienberater Kurt Diekmann schloss und zu dessen im Trüben liegenden Wirken der Verband immer neue Fragen beantworten muss. Seit Ende April wurde dabei darauf verwiesen, dass der Computer des Beraters gehackt worden sei. Illegales Material sei somit im Umlauf, gab der DFB zu verstehen, und es sei diesbezüglich schon Strafanzeige erstattet worden. Ein gehackter Rechner, die Justiz ist längst alarmiert - dieses Narrativ war über die vergangenen zwei Wochen das zentrale Instrument, um Fragen nach heiklen Umständen rund um den Diekmann-Vertrag abzuwehren. Vize Koch verbreitete am Samstag sogar vor einem Millionenpublikum im ZDF-Sportstudio wiederholt seine Überzeugung, dass die zuletzt neu aufgetauchten, immer brisanteren Dokumente zur Vorgeschichte des Medienagenten im DFB-Dunstkreis nur gehackt sein könnten.

Nun zeigt sich: Die Geschichte von der Strafanzeige ist eine große Luftnummer.

Der DFB hatte etwa schon am 29. April SZ-Fragen rund um den Diekmann-Vertrag nicht inhaltlich beantwortet - sondern mit vehementem Hinweis auf ein Hacking. "Diesbezüglich wurde bereits von den Betroffenen Strafanzeige gestellt", ließ der Verband über einen Medienanwalt mitteilen. Dann berichtete in der vergangenen Woche auch noch der Spiegel, der seinerseits mit dem Berater von 2016 bis Mai 2019 zusammengearbeitet hatte, dass Diekmann Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Duisburg gestellt habe. Es gehe um das Ausspähen von Daten.

Der Anwalt des Medienberaters antwortete der SZ auf die schlichte Frage, ob die Anzeige in Duisburg gestellt worden sei, am Samstag nicht mit "ja", sondern sehr ausschweifend. "Die Information mit der Staatsanwaltschaft Duisburg ist zutreffend. Die örtliche Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft richtet sich nach dem wahrscheinlichen Tatort"; der Standort des Rechners des Mandanten falle in diese Region. Mag alles sein, nur klärt es keineswegs die schlichte Frage, ob Anzeige erstattet wurde. Nicht eindeutig.

Plötzlich teilt Diekmanns Anwalt mit, er habe die Anzeige vorsorglich nochmal vorgelegt

Und siehe da: Am Dienstag konnte die Staatsanwaltschaft Duisburg den Eingang einer entsprechenden Strafanzeige durch Diekmann noch immer nicht bestätigen, wie schon bei mehreren Nachfragen seit vergangener Woche. Also: Der große Bluff vom angeblichen Hacker? Konfrontiert mit diesem Sachverhalt, teilte Diekmanns Anwalt am Dienstagnachmittag plötzlich mit: "Ich habe Ihren Hinweis gerne zum Anlass genommen, selbst bei der Staatsanwaltschaft in Duisburg nachzufragen. In der Tat konnte mir die Mitarbeiterin den Eingang unseres Schreibens (noch) nicht bestätigen. Ich habe heute vorsorglich die Anzeige nochmals auf elektronischem Wege in Duisburg vorgelegt." Wann die Anzeige gestellt worden sein soll, sagte er weiterhin nicht.

Hat da also, wie man beinahe denken könnte, die Justiz eine Strafanzeige über zwei Wochen oder länger verschlafen - und der Berater und seine DFB-Verbündeten haben in bestem Gewissen das Narrativ von einer Strafanzeige wegen Hackings verbreitet? Kaum vorstellbar. Eine Eingangsbestätigung lag ja nie vor, schon gar nicht ein Aktenzeichen. Aber auf welcher Grundlage ließ der DFB alle glauben, dass eine Anzeige tatsächlich längst erfolgt sei?

Der DFB teilte zur Frage, warum er schon Ende April auf eine "bereits gestellte" Anzeige verwies, für die es bis Dienstag gar keine behördliche Bestätigung gab, nur mit: Man könne sich dazu aus rechtlichen Gründen nicht äußern. "Darüber hinaus haben wir andere Informationen als Sie." Gewiss. Das könnte sich auf die eilig am Dienstag, nun angeblich wirklich in Duisburg eingereichte Anzeige beziehen. Es erklärt aber die Vorgänge der vergangenen Wochen nicht.

Besonders pikant ist dabei, dass die Erzählung von der Strafanzeige nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit, sondern auch gegenüber dem eigenen Präsidenten gepflegt wurde. Fritz Keller teilte am Dienstag zu den DFB-internen Abläufen um die mysteriöse Anzeige seit 29. April mit: "Ich habe mehrfach einen Beleg dieser angeblichen Strafanzeige wegen eines Datenhack angefragt. Es wurde mehrfach schriftlich bestätigt, nachgewiesen oder belegt wurde es mir gegenüber allerdings nicht." Dieses Verhalten im anderen Lager reihe sich "nahtlos in die bisherigen Abläufe ein, die mich das Vertrauen in Einzelpersonen verlieren ließ. Man steht externen Beratern offenbar näher als dem eigenen Verband." Er werde sich nun, auch presserechtlich, beraten lassen. Der DFB sagt zu Fragen zu diesen internen Vorgängen nichts.

Damit ist das mysteriöse Treiben um die Diekmann-Aktivitäten um ein Kapitel reicher. Dessen Arbeit hatte, so heißt es, im April 2019 begonnen und soll im Spätsommer 2020 geendet haben. Es flossen gut 360 000 Euro, als offizieller Grund wird die mediale Begleitung von DFB-internen Nachforschungen zum Langzeitvermarkter Infront sowie zur WM-2006-Affäre angegeben. Auf den Weg gebracht hatten den Vertrag Kellers heutige Gegenspieler - tatsächlich war die mysteriöse Kooperation also bereits sechs Monate vor Kellers Wahl im Herbst 2019 "gelebt worden", wie der Präsident moniert. Denn formal unterzeichnet wurde der Kontrakt erst im Oktober 2019.

Die internen Revisoren schlugen wegen des Vertrages Alarm

Mehr als ein Jahr später kam dem Präsidenten dieser Vertrag zunehmend verdächtig vor und forcierte er intern eine Aufklärung. Im Januar 2021 entzog Keller wegen des Kontraktes seinem Generalsekretär Curtius das Vertrauen. Seither prüfen externe und interne Revisoren den Vorgang - und schlugen ihrerseits bereits Alarm: Sie monieren zum Beispiel fehlende Unterlagen und verstehen nicht, warum das viele Geld wirklich floss. So steht der Beratervertrag grell im Licht: Welche Leistungen wurden wirklich abgegolten? Die internen Prüfer brachten vorsorglich sogar eine Selbstanzeige ins Spiel.

Der DFB indes verhielt sich seit Jahresbeginn gegenüber Medien ähnlich wie gegenüber dem eigenen Präsidenten: Fragen zum Vertrag wurden sehr ausweichend beantwortet. Erst wollte man sich gar nicht äußern zu Verträgen mit Dritten, dann wurden Sachverhalte auf Vorhalt häppchenweise eingeräumt. Und seit zwei Wochen wird eben mit einem neuen Argument hantiert: Hacking! Strafanzeige! Alles furchtbar unsauber!

Wenigstens könnte seit Dienstag alles wieder gut werden: Der Staatsanwalt im aus DFB-Sicht offenbar recht verschlafenen Duisburg ist endlich eingeschaltet. Vielleicht will er sich die Dinge, schon aufgrund ihrer Bedeutung, nun auch mal näher anschauen.