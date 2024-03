Adidas verliert im Weltfußball an Boden

Der DFB wechselt nach mehr als 70 Jahren überraschend den Ausrüster. Von 2027 an werden die Nationalteams Nike und nicht Adidas tragen. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe ist ein Affront gegen das Unternehmen aus Herzogenaurach.

Von Uwe Ritzer

Es ist erst eine Woche her, da präsentierte Adidas die neuen Trikots, Hosen und Stutzen, mit denen die deutschen Nationalspieler bei den anstehenden Testspielen und der Europameisterschaft im eigenen Land antreten werden. Den Launch unterlegte der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach mit einem pfiffigen Clip, in dem alle kritischen Sprüche vor allem über das knallig-pinke Auswärtstrikot mit Augenzwinkern vorweggenommen wurden. Vorab wohlgemerkt, denn der Clip war bereits vor Monaten produziert worden. Adidas wusste also, welche Sprüche das Shirt auslösen würde.