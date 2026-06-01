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Deutsche NationalmannschaftKarl und die Großen

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Sein Plan? „Sich nichts scheißen“. Lennart Karl freut sich mit Deniz Undav über das Tor zum 3:0.
Sein Plan? „Sich nichts scheißen“. Lennart Karl freut sich mit Deniz Undav über das Tor zum 3:0. Alexander Hassenstein/Getty

Das 4:0 im Test gegen Finnland gibt ein paar Hinweise auf die mögliche WM-Startelf. Noch mehr als Doppeltorschütze Deniz Undav drängt sich der 18-jährige Münchner Lennart Karl auf.

Von Martin Schneider, Mainz

Der Mann des Abends kam um die Ecke, und das Gedränge war groß. Deniz Undav stellte sich vor die Mikrofone der Reporter, und weil das Stadion in Mainz zu den eher kleineren Standorten im deutschen Fußball zählt, kämpfte der Doppeltorschütze beim 4:0 gegen Finnland gegen einen erheblichen Geräuschpegel an. Kinder, Gäste, Mitarbeiter, Journalisten: Alle wollten die Nationalstürmer vor dem Abflug am Dienstag in die USA noch einmal sehen. Und Undav sollte darüber Auskunft geben, wie es um seine Verletzung steht. Er hatte beim Test am Sonntagabend in der 60. Minute ausgewechselt werden müssen, und Diagnosen bei Nationalspielern haben gerade unmittelbar vor einer Weltmeisterschaft einen hohen Nachrichtenwert. Aber eine Reporterin verstand wegen des Lärms nicht, was Undav gesagt hatte, sie bat ihn, ein wenig lauter zu sprechen. Also rief Undav noch mal klar und deutlich, er habe gerade „Arschbacke“ gesagt.

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