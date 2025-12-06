Die deutsche Fußball -Nationalmannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele bei der WM 2026 in Houston, Toronto und in der Endspiel-Arena in East Rutherford bei New York. Wie die Fifa bei ihrem zweiten Show-Act am Tag nach der Gruppenauslosung in Washington verkündete, wird die Auftaktpartie der DFB-Elf gegen Curaçao am 14. Juni um 12 Uhr Ortszeit im Houston-Stadion angepfiffen, also um 19 Uhr deutscher Zeit.

Die Arena in Texas (Foto unten) hat ein Dach, kann klimatisiert werden, so dass die zu erwartenden hohen Temperaturen kein Problem für Spieler und Fans sein sollten.

Das NRG Stadium in Houston. (Foto: Jerome Miron/Imagn Images/Imago)

Für die nächsten beiden Spiele müssen die Fans bis kurz vor Mitternacht wach bleiben, um bis zum Abpfiff live dabei zu sein. Die zweite Partie am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste findet in Toronto in Kanada statt. Anstoß ist um 16 Uhr Ortszeit, 22 Uhr in Deutschland.

Zum Gruppenfinale geht es an die Ostküste. Im MetLife Stadium, das während der WM den etwas sperrigen Namen New-York-New-Jersey-Stadion trägt, wird am 25. Juni ebenfalls um 16 Uhr US-Zeit gespielt, wieder 22 Uhr in Deutschland.

Das BMO Field in Toronto. Deutschland wir hier auf die Elfenbeinküste treffen. (Foto: Chris Young/AP)

Nun kann der DFB bei der Wahl des Quartiers konkret werden. „Wir haben noch mehrere Dinge zur Auswahl“, sagte Nagelsmann, „wir haben super Vorarbeit geleistet, viel analysiert und schon viel gestrichen, was nicht in Frage kommt. Wir sind guter Dinge, dass das funktioniert, was wir uns vorstellen.“ Wie genau das aussieht, ist noch nicht bekannt. „Wir haben noch Zeit bis Mitte Januar“, betonte Sportdirektor Rudi Völler: „Bis dahin muss es dann stehen.“

Als Gruppensieger würde Deutschland über Foxborough bei Boston, Philadelphia, wieder Foxborough und Arlington bei Dallas zum Finale nach East Rutherford zurückkehren. Als Gruppenzweiter hieße der Turnierweg bis zum Endspiel: Arlington, East Rutherford, Miami Gardens und Atlanta. Dann sind in K.-o.-Spielen auch Anstoßzeiten in der deutschen Nacht möglich.

Als Gruppensieger würde Deutschland im Sechzehntelfinale auf einen Gruppendritten treffen, im Achtelfinale könnte dann der Sieger der Gruppe I, also wahrscheinlich Frankreich, Norwegen oder Senegal warten. Sollte Deutschland Gruppenzweiter werden, könnte schon im Sechzehntelfinale eine der drei genannten Mannschaften der Gegner sein.