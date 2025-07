Ab der 13. Minute spielt Deutschland in Unterzahl – aber dann geht es erst richtig los: Das DFB-Team kämpft sich ins Elfmeterschießen. Und das bleibt die Spezialität von Ann-Katrin Berger.

Von Anna Dreher, Basel

Gerade hatte das deutsche Nationalteam schon fünf Minuten lang nur zu zehnt auf dem Platz gestanden. Sarai Linder hatte nach einem Zweikampf behandelt werden müssen und bekam bald so viel Tape um ihren Fuß gebunden, dass man sich wundern musste, wie sie noch in ihren Schuh passte, als sie in der zehnten Minute zurückkam. Aber das war dann das kleinere Problem, angesichts dessen, was im Basler St.-Jakob-Park folgen sollte. Das sehr viel kleinere.