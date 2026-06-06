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WM-GeneralprobeDeutschland besteht den Test gegen den Gastgeber

Lesezeit: 4 Min.

Da darf man sich auch mal freuen: Leroy Sané nach seinem Tor zum 2:1 mit Kai Havertz und Jamal Musiala.
Da darf man sich auch mal freuen: Leroy Sané nach seinem Tor zum 2:1 mit Kai Havertz und Jamal Musiala. Alexander Hassenstein/Getty Images via AFP

Im letzten Spiel vor der WM besiegt die deutsche Nationalelf die USA 2:1. Der Auftritt des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann wirkt dabei eine Halbzeit lang eher träge – dann trifft Leroy Sané.

Von Philipp Schneider, Chicago

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Manuel Neuer und Aleksandar Pavlovic sahen sich aufmerksam um, als sie zwei Stunden vor Anpfiff des Spiels in Chicago durch die Katakomben des Soldier Field Stadions liefen und sich klar erkennbar an der interessanten Mischung aus feuchtem Beton und verrosteten Treppen erfreuten. Das älteste Stadion der National Football League (NFL) wurde 1921 errichtet, womit es beinahe so alt ist, wie es die klassizistischen Säulen vermuten lassen, die an der Längsseite der Arena offenbar den Geist der römischen Republik aufleben lassen. Frage an Pavlovic: Na, ein bisschen wie im Grünwalder Stadion? „Ja, ein bisschen“, antwortete Pavlovic und lachte.

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