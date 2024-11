Von Philipp Selldorf, Budapest

Sie kamen spät, aber sie kamen. Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff ihres letzten Gruppenspiels in der Vorrunde der Nations League sah es noch so aus, als müssten das ungarische und das deutsche Nationalteam auf einer besseren Kleinkunstbühne antreten, doch auf einmal füllten sich die Ränge im 67 000 Plätze fassenden Haus. Für den Fortgang des Wettbewerbs war die Partie zwar unerheblich, die Ränge in der Tabelle waren unabänderlich vergeben, aber das Publikum war trotzdem erwartungsfroh gestimmt. Falls die Leute auf Vorteile gegen ein Deutschland gehofft hatten, das die Aufgabe als Tabellenführer vielleicht nicht mehr ernst nehmen würde, hatten sie sich getäuscht.