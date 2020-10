Von Ulrich Hartmann

Als Boxer war Witali Klitschko stets ein Günstling seines Publikums. Vielleicht hat er deshalb mitgeholfen, dass für das Fußball-Nations-League-Spiel der Ukraine gegen Deutschland an diesem Samstagabend im Olympiastadion von Kiew wider alle Vernunft bis zu 21 000 Zuschauer zugelassen sein werden. Klitschko ist längst kein Boxer mehr, er ist jetzt der Bürgermeister von Kiew. Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt auch in der Ukraine dramatisch zu. Der Hauptstadt Kiew droht ein neuerlicher Lockdown. Genau dort spielen die deutschen Fußballer jetzt mit einem mulmigen Gefühl. Es ist mental wie sportlich eine Expedition ins Ungewisse.

Am Freitag sind sie nach Kiew geflogen, am Samstag spielen sie im Olympiastadion (20.45 Uhr, ARD) und am Sonntag fliegen sie wieder zurück nach Köln, wo sie am Dienstag gegen die Schweiz spielen. In Kiew wird sich diese Geschlossene Gesellschaft des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) nur im Hotel und im Stadion aufhalten. Das Auswärtige Amt in Berlin warnt vor "nicht notwendigen" Reisen in die Ukraine. Doch das Länderspiel ist ein Pflichtspiel, der Verband Uefa erachtet es mithin als notwendig. "Wir werden sehr vorsichtig agieren", verspricht der DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Diese Maßgabe gilt mitnichten fürs Fußballerische. Nach einem zuletzt mauen 3:3-Unentschieden im Testspiel gegen die Türkei mit allerhand Ergänzungsspielern setzt der Bundestrainer Joachim Löw in Kiew wieder auf sein Stammpersonal. Das Experimentieren ist vorbei, jetzt wird es wieder ernst. Das bedeutet, dass die zuletzt allesamt geschonten Spieler von Bayern München und RB Leipzig vermutlich in die Startelf zurückkehren: Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry für die Münchner (Leroy Sané ist verletzt), Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann für die Leipziger, dazu Real Madrids Toni Kroos und Chelseas Timo Werner. Die dann verbleibenden zwei Stellen in der Startformation könnten der Gladbacher Matthias Ginter und Bergamos Robin Gosens besetzen. Eine viel bessere Elf bekommt der Bundestrainer momentan kaum zusammen. Damit kann sich vielleicht sogar sein Chefkritiker Lothar Matthäus arrangieren.

Löw vertraut auf einen Mentalitätswechsel

Löw hat nach den drei Unentschieden seit der Corona-Pause aber auch gar nicht versucht, die teils mauen Leistungen zu Spektakeln zu stilisieren. Fünf Führungen hat man in diesen viereinhalb Stunden Fußball wieder hergegeben. "Das ist auch eine Frage der Mentalität, eine Frage der Sorgfalt", hat Löw nach dem 3:3 gegen die Türkei gesagt. Sorgfalt ist eine ziemlich dezente Vokabel, sie wird im Fußball nicht allzu oft verwendet. Umso seriöser müssen die Spieler diesen deutlichen Vorwurf nehmen, sogar jene, die nun in Kiew auflaufen und eigentlich gar nichts dafür können, dass am Mittwoch in Köln alle enttäuscht waren. Löw vertraut auf einen Mentalitätswechsel, der weder esoterisch noch aufgesetzt wirkt, weil der Bundestrainer nämlich einen recht nüchternen Grund dahinter vermutet: "Allein die Spieler vom FC Bayern haben in solchen Spielen um einiges mehr Erfahrung."

Es geht Löw aber auch gar nicht um einen Schönheitspreis in der Ukraine. "Die erste und wichtigste Aufgabe ist es, zu gewinnen", sagt er. Man benötigt nun nämlich Siege, um in der Vierergruppe die Chance auf Platz eins zu wahren und nicht stattdessen womöglich sogar Letzter zu werden und abzusteigen. "Die Umstände eines solchen Spiels unter Corona-Bedingungen sind wir ja nun schon seit ein paar Wochen gewohnt", sagt Löw und will sich davon nicht ablenken lassen. "Wir halten uns strikt an alle Maßnahmen."

Neuer muss wieder Anführer der deutschen Sorgfaltspflicht werden

Es ist insgesamt das siebte Nations-League-Spiel für die deutsche Mannschaft, und bislang ist ihr noch kein einziger Sieg gelungen. Bei der Erstauflage dieses Formats in der Saison 2018/19 hat man gegen Frankreich und die Niederlande je ein Mal remisiert und verloren, und in der jetzigen Saison endeten die ersten beiden Partien gegen Spanien und die Schweiz je 1:1. Der Torwart Neuer, der letztmals am 16. November 2019 das Nationaltrikot getragen hat, als Deutschland in der EM-Qualifikation in Mönchengladbach mit 4:0 gegen Weißrussland gewonnen hat, muss als Kapitän im Tor von ganz hinten heraus wieder Anführer der deutschen Sorgfaltspflicht werden.

Auch die Ukrainer sind gerade erst wieder in Kiew gelandet. Sie haben am Mittwochabend ein Testspiel in Paris mit 1:7 gegen Frankreich verloren. Dem Nationaltrainer Andrej Schewtschenko fehlen momentan 14 Spieler, acht wegen Verletzungen und sechs, weil sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Dem Torwart Mykyta Schewtschenko eröffnet dies eine unerwartete Gelegenheit: 22 Mal hat er im Kader der Nationalmannschaft auf der Ersatzbank gesessen, ohne auch nur eine einzige Minute gespielt zu haben. Drei Jahre lang ist er zuletzt nicht mehr nominiert worden. Doch nun hat er mit 27 Jahren zumindest die Chance auf ein spätes Debüt - vor Publikum. "Wir Fußballer haben die Fans vermisst, und die Fans haben ihre Nationalmannschaft vermisst", sagt er. "Jetzt wollen wir ihnen auch etwas bieten."