Was auch sonst hätte man sich wohl vornehmen sollen vor einem auf dem Papier derart aussichtslosen Unterfangen?

Aus seinem Reservoir an Spitzenspielerinnen hatte Japan am Donnerstagabend die Nummern fünf, acht und zwölf der Einzelweltrangliste in dieses Duell geschickt, eine solche Klasse hätten die Überraschungshalbfinalistinnen aus Deutschland selbst dann nicht hinbekommen, wenn ihnen all ihre Besten zur Verfügung gestanden hätten. Eine kurze Zusammenfassung eines Stapels voller Krankenakten aber klang so: Abwehrspielerin Ying Han, die nach dem Riss ihrer rechten Achillessehne zu Jahresbeginn alles für ein rechtzeitiges Comeback getan hatte, war vor wenigen Wochen die andere Achillessehne gerissen, im ersten Match nach der Verletzungspause. Shan (Bandscheibe) und Sabine Winter (Rücken) hatten sich erst kurz vor Paris gesund gemeldet; Winter, die EM-Halbfinalistin von München, war dann gar nicht erst nominiert worden. Und Nina Mittelham, aktuell die einzige deutsche Top-20-Spielerin, sollte die Verbliebenen eigentlich anführen, musste wegen einer Bandscheibenverletzung aus dem Einzelwettbewerb dann aber selbst passen.

Es reichte am Ende nicht ganz. Mit einem achtbaren 1:3 musste das deutsche Trio die fast unschlagbaren Japanerinnen ins Finale ziehen lassen, wo sie auf völlig unschlagbare Chinesinnen treffen werden. „Teuer verkauft“, fand Bundestrainerin Tamara Boros.

Dass die Deutschen überhaupt die Chance bekommen hatten auf etwas Spaß im Halbfinale, und dass ihnen noch immer die Aussicht auf eine Medaille im kleinen Finale gegen Südkorea (Samstag, 10 Uhr) bleibt, auch das war schon mehr als überraschend. Und es hatte im Wesentlichen mit Annett Kaufmann zu tun, die – fürs Einzelturnier gar nicht nominiert – im Team plötzlich als Topspielerin aufgeboten war und zeigte, wie es aussieht, wenn sie selbst mal Spaß hat.

Zwei Einzelsiege beim 3:2 gegen die USA gelangen ihr, zwei Einzelsiege beim 3:1 gegen Indien, und auch der Punkt gegen Japan kam von ihr. Fünf Spiele, fünf Siege, gegen zumeist weit vor ihr platzierte Gegnerinnen. „Annett ist ein Wunder“, das hatte die 41-jährige Shan schon nach dem Indien-Spiel gesagt. Zumal Kaufmann, dieses Wunder, das in vielen Lebensbereichen Rechtshänderin ist, Tischtennis jedoch mit links spielt, gerade erst 18 geworden ist.

Man kann wohl nicht völlig ausschließen, dass Annett Kaufmann einfach etwas missverstanden hatte bei der Auftakt-Pressekonferenz des Deutschen Tischtennis-Bunds (DTTB), als die Moderatorin sie darauf hinwies, dass sie inzwischen ja volljährig sei – „und damit jetzt für alles verantwortlich, was du tust“. Etwa auch für das gesamte Team? Für den Verband, der nur noch diese eine Chance auf eine Medaille hat? Gemeint war das sicher anders, aber Kaufmann wäre auch dieser Verantwortung vollauf gerecht geworden.

Kaufmann tauchte natürlich nicht aus dem Nichts in Paris auf, aber ihre Karriere soll tatsächlich erst jetzt so wirklich beginnen.

Zurzeit ist sie die Nummer 100 der Weltrangliste, sie stand schon mal auf 45. 2021 und 2022 war sie Einzeleuropameisterin in allen Jugendaltersklassen, U15, U19 und U21 – Letzteres als Jüngste der Geschichte. 2021 und 2023 wurde sie Europameisterin mit dem DTTB-Frauenteam. In der Frauenbundesliga, wo sie gerade nach Kolbermoor gewechselt ist, ballte sie schon mit 13 ihre Fäuste für die SV Böblingen; mit elf war sie in der dritten Liga aktiv, da war der Tisch noch recht hoch für sie. Seitdem ist Annett Kaufmann auf 1,83 Meter in die Höhe geschossen, was einige Anpassungen ihrer Spielweise erfordert hatte, und, ach ja: Deutsche Meisterin der Frauen wurde sie kürzlich auch. Mit 17. Während die anderen am Stützpunkt in Düsseldorf geformt werden, ackerte sie in Bietigheim-Bissingen noch fürs Abitur, das die Tochter eines ehemaligen Eishockeyprofis und einer früheren Abfahrtsläuferin aus Kasachstan kürzlich mit 2,0 abgelegt hat.

Am Donnerstag traf Kaufmann im Einzel auf Miwa Harimoto, die jüngere Schwester von Tomokazo Harimoto, der einst mit 13 in die Weltspitze eindrang, als sogenanntes „Wunderkind“. Miwa Harimoto ist 16, schon die Nummer acht der Welt – schien aber viel mehr unter Druck zu stehen als die unbekümmert attackierende Kaufmann. Die Deutsche antizipierte fast jeden der trickreichen, schnellen Aufschläge Harimotos so gut, dass sie der Favoritin die Bälle oft mühelos um die Ohren hauen konnte, sie drang immer wieder mit der diagonalen Rückhand durch, wusste auf alles die druckvollere Antwort – und setzte sich gegen die zunehmend verzweifelt wirkende Favoritin in 3:0 Sätzen durch, 11:9, 11:8, 11:8. „Was sie hier spielt, das ist Top zehn“, sagte die Bundestrainerin und gab zu, dieses konstant hohe Niveau nicht erwartet zu haben.

„Frech“ und „selbstbewusst“, so hatte Annett Kaufmann schon ihre Auftritte gegen Indien charakterisiert. Dass ihr Sieg gegen Japan nun so klar geriet, habe sie selbst „ein bisschen geschockt“. Reinschnuppern, Atmosphäre genießen, das waren ihre Ziele für die Olympiapremiere – und mutig sein: „Wenn ich mit Angst reingehe, kann ich gleich die Hand geben.“

Auch die anderen beiden bemühten sich, Spaß zu haben, nahmen dem Doppel Hina Hayata/Miu Hiranu mit mutigen Kurznoppenangriffen immerhin einen Satz ab, was ihnen in den Einzeln aber nicht mehr gelang. Die 16-jährige Harimoto brauchte dann auch gegen Shan noch etwas Zeit, um jene Verunsicherung abzuschütteln, in der sie Kaufmann hinterlassen hatte. Ein 2:7 drehte sie in ein 10:7, dann lief es; den dritten Satz brachte sie zum japanischen Gesamtsieg mit 11:0 nach Hause. Da sah man noch einmal, welche Leistung Kaufmann zuvor erbracht hatte.

Das DTTB-Team ist auch gegen Südkorea Außenseiter. Annett Kaufmann wird trotzdem wieder Spaß haben – und ahnen, dass sie auch dem Publikum daheim viel Spaß gemacht hat.