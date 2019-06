17. Juni 2019, 08:55 Uhr Frauenfußball-WM Deutschland gegen Südafrika im Live-Ticker

Vom 7. Juni an spielt die deutsche Nationalmannschaft der Frauen in Frankreich um die Weltmeisterschaft.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Südafrika im dritten Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. Verfolgen sie das Spiel im Live-Ticker.

Am 17. Juni spielt Deutschland gegen Südafrika bei der Frauenfußball-WM in Frankreich. In der Gruppe B bestreitet die Nationalmannschaft in Montpellier das dritte und letzte Gruppenspiel.

Verfolgen Sie das Spiel der DFB-Elf im Liveticker: : https://liveticker.sueddeutsche.de/fussball/frauen-wm/suedafrika-frauen/deutschland-frauen/2019-06-17.html

Im Fernsehen ist das Spiel live in der ARD zu sehen. Das Erste überträgt ab 17:15 Uhr, Anpfiff der Partie ist um 18:00 Uhr.

Alle Spiele der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft:

Samstag, 8. Juni: Gruppe B: Deutschland - China (15.00 Uhr) - ARD, ab 14:30 Uhr

Mittwoch, 12. Juni: Gruppe B: Deutschland - Spanien (18.00 Uhr) - ZDF, live ab 17:05 Uhr

Montag, 17. Juni: Gruppe B: Südafrika - Deutschland (18.00 Uhr) - ARD, live ab 17:15 Uhr

