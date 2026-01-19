Um 19.37 Uhr Ortszeit in Herning war die Welt für die deutsche Handball-Nationalmannschaft urplötzlich wieder in Ordnung. Gerade hatten die Österreicher nach einer feinen Leistung die Serben mit 26:25 Toren geschlagen – und waren dennoch aus dem Turnier ausgeschieden. Doch für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason war dieses Resultat die optimale Vorlage, um die bis dahin wenig erbauliche Vorrunde der EM zu einem guten Ende zu führen. Und seine Mannschaft nahm die nachbarliche Schützenhilfe nicht nur an, sie wusste beim 34:32-Sieg auf der ganzen Linie zu überzeugen.