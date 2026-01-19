Um 19.37 Uhr Ortszeit in Herning war die Welt für die deutsche Handball-Nationalmannschaft urplötzlich wieder in Ordnung. Gerade hatten die Österreicher nach einer feinen Leistung die Serben mit 26:25 Toren geschlagen – und waren dennoch aus dem Turnier ausgeschieden. Doch für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason war dieses Resultat die optimale Vorlage, um die bis dahin wenig erbauliche Vorrunde der EM zu einem guten Ende zu führen. Und seine Mannschaft nahm die nachbarliche Schützenhilfe nicht nur an, sie wusste beim 34:32-Sieg auf der ganzen Linie zu überzeugen.
Deutsche Handballer bei der EMTrotzreaktion der spektakulären Art
Lesezeit: 3 Min.
Nach der Pleite gegen Serbien zeigen die deutschen Handballer eine herausragende Leistung gegen den Mitfavoriten Spanien. Dank des 34:32-Sieges sind die Aussichten für die EM-Hauptrunde plötzlich sogar ziemlich gut.
Von Ralf Tögel, Herning
Alfred Gislason:Der größte Fan seines Teams
Mehr als 100 Länderspiele hat Alfred Gislason als Bundestrainer mittlerweile gesammelt. Doch sein Vertrag endet 2027, die Abschiedstour beginnt – dabei macht es ihm mit seinen Spielern gerade besonders viel Spaß.
Lesen Sie mehr zum Thema