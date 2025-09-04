Die deutsche Nationalmannschaft verliert zum Start der WM-Qualifikation 0:2 in der Slowakei – und macht einen desolaten Eindruck. Julian Nagelsmanns Experimente gehen schief.

Von Christof Kneer

In dieser Hinsicht ist Julian Nagelsmann viel bis alles zuzutrauen, aber so weit wollte er zum Einstieg in die WM-Qualifikation dann doch nicht gehen. Wie würde das aussehen, wenn der Bundestrainer eine nicht sehr furchterregende Gruppe durch ein modisches Witzchen noch weiter abwertet? Er trug am Spielfeldrand also Polohemd und Blouson, dem Amte einigermaßen angemessen. Diese Frage war ihm in den Tagen vor dem Spiel in der Slowakei ja tatsächlich begegnet: Ob er es wohl halten würde wie Kölns Trainer Lukas Kwasniok, der sich im Dienst ein Spieltrikot übergestreift hatte? „Wenn die Mannschaft sagt, das emotionalisiert sie unfassbar und der Kapitän auf mich zukommt, dann ziehe ich auch ein Trikot an“, hatte Nagelsmann gesagt, aber offenbar und dankenswerterweise war Joshua Kimmich nicht auf ihn zugekommen.