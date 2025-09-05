DFB-Elf in der Slowakei Eine Mannschaft zweifelt an sich selbst 5. September 2025, 11:57 Uhr | Lesezeit: 6 Min. |

Blick ins Leere: Leon Goretzka nach der Niederlage in Bratislava. (Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Imago)

Nach der bestürzenden Niederlage in der Slowakei sind sich die Nationalspieler und der Bundestrainer einig: Es fehlt an „Emotion“ – also am Einmaleins des Fußballs. Doch die Probleme sind komplexer.

Von Claudio Catuogno, Bratislava

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback