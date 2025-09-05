Vor dem Spiel war noch laute, wilde Musik durch die Kabinentür mit der Aufschrift „Germany“ gedrungen. Nach dem Spiel hörte man nichts mehr. Eine stille, beschämte Fassungslosigkeit hatte sich im Národný Futbalový Štadión von Bratislava über die deutsche Reisegruppe gelegt.
DFB-Elf in der SlowakeiEine Mannschaft zweifelt an sich selbst
Lesezeit: 6 Min.
Nach der bestürzenden Niederlage in der Slowakei sind sich die Nationalspieler und der Bundestrainer einig: Es fehlt an „Emotion“ – also am Einmaleins des Fußballs. Doch die Probleme sind komplexer.
Von Claudio Catuogno, Bratislava
DFB-Elf in der Einzelkritik:Rüdigers erstaunliche Schwierigkeiten
Die Innenverteidigung macht einen konfusen Eindruck, Debütant Nnamdi Collins wird düpiert und Florian Wirtz ist unsichtbar. Die deutsche Elf beim 0:2 in der Slowakei in der Einzelkritik.
