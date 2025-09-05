Zum Hauptinhalt springen

DFB-Elf in der SlowakeiEine Mannschaft zweifelt an sich selbst

Lesezeit: 6 Min.

Blick ins Leere: Leon Goretzka nach der Niederlage in Bratislava.
Blick ins Leere: Leon Goretzka nach der Niederlage in Bratislava. (Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Imago)

Nach der bestürzenden Niederlage in der Slowakei sind sich die Nationalspieler und der Bundestrainer einig: Es fehlt an „Emotion“ – also am Einmaleins des Fußballs. Doch die Probleme sind komplexer.

Von Claudio Catuogno, Bratislava

Vor dem Spiel war noch laute, wilde Musik durch die Kabinentür mit der Aufschrift „Germany“ gedrungen. Nach dem Spiel hörte man nichts mehr. Eine stille, beschämte Fassungslosigkeit hatte sich im Národný Futbalový Štadión von Bratislava über die deutsche Reisegruppe gelegt.

