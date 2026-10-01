In jenem Moment, als es Jürgen Klopp dämmerte, dass er nun wirklich gute Chancen hatte, seinen ersten Sieg als Bundestrainer zu erleben, machte Florian Wirtz etwas mit dem Ball, worauf Klopps Amtsvorgänger Julian Nagelsmann bei der Weltmeisterschaft vergeblich gewartet hatte. Florian Wirtz zauberte. Er nahm im Strafraum einen wilden Ball in Empfang, der im Grunde nicht zu zähmen war. Und er tat dies, indem er seine Beine Tiki-Taka spielen ließ. Der Ball sprang mit Lichtgeschwindigkeit von seinem rechten Fuß hinüber zum linken, sein Gegenspieler staunte in gefühlter Zeitlupe, dann zog Wirtz mit der Picke ab. Und dass der Ball erst über den Umweg des Pfostens und einen Abstauber von Tom Bischof ins Netz flog, war aus Sicht des eigentlichen Künstlers fast eine Beleidigung.