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Nations LeagueWirtz zaubert Klopp zum ersten Sieg

Lesezeit: 4 Min.

Spielte besser als während der gesamten Weltmeisterschaft: Florian Wirtz.
Spielte besser als während der gesamten Weltmeisterschaft: Florian Wirtz.
Kai Pfaffenbach/Reuters

Im dritten Versuch gelingt Jürgen Klopp der erste Sieg als Bundestrainer. Beim 2:0 gegen Serbien in München spielt Deutschlands begabtester Fußballer endlich wieder dort, wo er am besten ist.

Von Philipp Schneider

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In jenem Moment, als es Jürgen Klopp dämmerte, dass er nun wirklich gute Chancen hatte, seinen ersten Sieg als Bundestrainer zu erleben, machte Florian Wirtz etwas mit dem Ball, worauf Klopps Amtsvorgänger Julian Nagelsmann bei der Weltmeisterschaft vergeblich gewartet hatte. Florian Wirtz zauberte. Er nahm im Strafraum einen wilden Ball in Empfang, der im Grunde nicht zu zähmen war. Und er tat dies, indem er seine Beine Tiki-Taka spielen ließ. Der Ball sprang mit Lichtgeschwindigkeit von seinem rechten Fuß hinüber zum linken, sein Gegenspieler staunte in gefühlter Zeitlupe, dann zog Wirtz mit der Picke ab. Und dass der Ball erst über den Umweg des Pfostens und einen Abstauber von Tom Bischof ins Netz flog, war aus Sicht des eigentlichen Künstlers fast eine Beleidigung.

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Jürgen Klopp, schon der Name schien Fußball-Deutschland in neue Sphären zu katapultieren. Zwei Spiele später ist die Euphorie etwas abgeflaut und selbst ein Siegertyp wie er scheint zu erahnen, dass man als Bundestrainer sehr einsam werden könnte.

SZ PlusVon Philipp Selldorf

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