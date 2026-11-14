Jürgen Klopp war schon vor diesem für ihn und die deutsche Nationalelf so herrlichen Freitagabend zu Besuch im Stadion Rajko Mitic gewesen. Acht Jahre ist es her, da verlor er mit dem FC Liverpool 0:2 gegen Roter Stern Belgrad. An das Spiel selbst konnte er sich in diesen Tagen in Belgrad nicht mehr allzu gut erinnern, sehr wohl aber an den Tunnel, durch den er und seine Spieler auf dem Weg von der Kabine zum Rasen laufen mussten. Es ist ein Tunnel, den niemand vergisst, der jemals durch musste.