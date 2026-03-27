Zum Hauptinhalt springen

4:3 des DFB-TeamsImmerhin einer ist in Endspielform

Lesezeit: 3 Min.

Florian Wirtz hat gerade traumhaft das zwischenzeitliche 3:2 erzielt. David Raum herzt ihn.
Florian Wirtz hat gerade traumhaft das zwischenzeitliche 3:2 erzielt. David Raum herzt ihn. Thomas Hess/Imago/Eibner

Florian Wirtz überragt beim wilden 4:3 der deutschen Fußballnationalmannschaft in Basel gegen die Schweiz. Der Gala-Auftritt des Liverpoolers überdeckt die Probleme der DFB-Elf, besonders der Verteidigung.

Von Philipp Selldorf, Basel

Die Leute waren vorbereitet auf den neuen Auswärtslook der Nationalmannschaft; der Anblick, den die Spieler im St. Jakob Park in Basel boten, dürfte in Wohnzimmern und Wirtshäusern dennoch für Irritationen gesorgt haben. Zum dunkelblauen Trikot die hellazurblaue Hose- und Stutzenkombination – das sah zwar durchaus hübsch aus, doch genau das war ja das Problem, als die Partie in Gang kam. Immer wieder stand das adrette Erscheinungsbild im Kontrast zu einem teilweise schmerzhaft ungepflegten Auftritt der DFB-Elf.

Zur SZ-Startseite

Deutsche Nationalmannschaft
:Standardsituationen – jetzt noch wichtiger

Fast alle großen Teams zeigen mittlerweile ausgefeilte Choreografien bei Ecken und Freistößen. Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert auf diesen Trend – unter anderem mit der Aufwertung seines zuständigen Trainers.

SZ PlusVon Christof Kneer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite