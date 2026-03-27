Die Leute waren vorbereitet auf den neuen Auswärtslook der Nationalmannschaft; der Anblick, den die Spieler im St. Jakob Park in Basel boten, dürfte in Wohnzimmern und Wirtshäusern dennoch für Irritationen gesorgt haben. Zum dunkelblauen Trikot die hellazurblaue Hose- und Stutzenkombination – das sah zwar durchaus hübsch aus, doch genau das war ja das Problem, als die Partie in Gang kam. Immer wieder stand das adrette Erscheinungsbild im Kontrast zu einem teilweise schmerzhaft ungepflegten Auftritt der DFB-Elf.
4:3 des DFB-TeamsImmerhin einer ist in Endspielform
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Florian Wirtz überragt beim wilden 4:3 der deutschen Fußballnationalmannschaft in Basel gegen die Schweiz. Der Gala-Auftritt des Liverpoolers überdeckt die Probleme der DFB-Elf, besonders der Verteidigung.
Von Philipp Selldorf, Basel
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