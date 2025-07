Bloß weg und Frust bewältigen: Bei der höchsten deutschen EM-Niederlage der Geschichte wird deutlich, was den DFB-Frauen fehlt. Das 1:4 gegen die Schwedinnen stellt auch die Taktik von Trainer Wück infrage – im Viertelfinale gibt es zudem ein Problem.

Von Anna Dreher, Zürich

Hätte es einen unterirdischen Geheimgang aus der Kabine des Letzigrund-Stadions gegeben, der direkt in den Mannschaftsbus des deutschen Nationalteams geführt hätte – Carlotta Wamser wäre wohl gerne darin verschwunden. Aber so schnell konnte während des dritten Gruppenspiels gegen Schweden kein verborgener Weg gebaut werden. Auch die 21-Jährige musste die übliche Route aus der Züricher Arena nehmen, an Kameras, Mikrofonen und fragenden Blicken vorbei. Sie verzichtete immerhin auf Trick 17 unter Fußballprofis: einfach ein Telefonat vortäuschen. Aber auch so war die Botschaft klar. Die Kapuze ihres Pullovers hatte sie sich tief ins Gesicht gezogen, eine Mitarbeiterin der Deutschen Fußball-Bundes (DFB) schirmte sie ab: Wamser wollte schnell weg, nachdem sie am Samstagabend unglücklich zu einer der Hauptpersonen geworden war.