Deutschland bei der Eishockey-WM:Chancenlos gegen Schweden

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Tschechien ihre zweite Niederlage nacheinander erlitten. Zwei Tage nach dem 1:6 gegen die USA verlor das Team von Bundestrainer Harold Kreis am Montag in Ostrava gegen Schweden, einen der Favoriten auf die Goldmedaille, ebenfalls 1:6 (0:3, 0:2, 1:1). Der WM-Zweite von 2023 geriet früh ins Hintertreffen und lag nach dem ersten Drittel nahezu aussichtslos 0:3 zurück. "Wir haben einfach zu viele Torschüsse zugelassen", sagte Kreis.