27. Juni 2019, 10:45 Uhr U21-EM Deutschland gegen Rumänien im Live-Ticker

Die deutsche Mannschaft bei der U-21-EM in Italien und San Marino.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Rumänien im Halbfinale der U21-EM in Italien und San Marino. Verfolgen sie das Spiel im Live-Ticker.

Am 27. Juni spielt Deutschland gegen Rumänien bei der U21-EM in Italien und San Marino. Im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna geht es für die Nationalmannschaft im Halbfinale um den Einzug ins Endspiel.

Im Fernsehen und per Live-Stream ist das Spiel bei Sport1 zu sehen. Die Übertragung beginnt um 17.55 Uhr, Anpfiff ist um 18.00 Uhr.

Alle Spiele der deutschen U21-Nationalmannschaft:

Montag, 17. Juni: Gruppe B: Deutschland - Dänemark (21.00 Uhr, ARD)

Donnerstag, 20. Juni: Gruppe B: Deutschland - Serbien (21.00 Uhr, ARD)

Sonntag, 23. Juni: Gruppe B: Österreich - Deutschland (21.00 Uhr, ZDF)

Donnerstag, 27. Juni: Halbfinale: Deutschland - Rumänien (18.00 Uhr, Sport1)

Verfolgen Sie das Spiel der DFB-Elf im Liveticker: