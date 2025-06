Die deutsche Defensive gibt gegen Portugal ein bedenkliches Bild ab, auch Jonathan Tah enttäuscht an seinem künftigen Arbeitsplatz München. Die beste Nachricht: Die improvisierte Abwehrreihe wird so wohl eher nicht mehr zusammenspielen.

Von Philipp Selldorf, München

Marc-André ter Stegen war in jungen Jahren in Mönchengladbach ein Torwart, der von brennendem Ehrgeiz getrieben wurde und für seine Mitmenschen nicht zu jeder Zeit genießbar war. Inzwischen ist der 33-Jährige, nach elf Jahren in wohltuender maritimer Umgebung beim FC Barcelona, ein Mann, der seine ruhige Mitte gefunden hat. Vermutlich deshalb gab er am Mittwochabend keine Versuchung zu erkennen, nach dem Vorbild des einstigen Kollegen Oliver Kahn seine Mitspieler zu rütteln und zu schütteln - mancher mit der deutschen Elf sympathisierende Zuschauer hatte sich das möglicherweise gewünscht.