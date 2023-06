Deutschland unterliegt Polen:Bei der DFB-Elf steht die falsche Null

Besserer Auftritt als gegen die Ukraine, aber das schlechtere Resultat: Beim 0:1 in Warschau hält der gegnerische Torhüter stark und das DFB-Team setzt seinen Negativlauf fort - die Kritik an der Amtsführung des Bundestrainers dürfte zunehmen.

Von Philipp Selldorf, Warschau

Für Hansi Flick war es die Rückkehr an einen Ort der unseligen Erinnerung. Auch vor elf Jahren war es ein angenehm sommerlicher Abend, als er im Nationalstadion in Warschau an Jogi Löws Seite Platz nahm, aber es wurde sehr bald sehr ungemütlich für das Trainer-Tandem des DFB. Unter anderem deshalb, weil sich der Chef eine exzentrische Aufstellung ausgedacht hatte, und der Assistent Flick seine Bedenken zwar zu Gehör bringen durfte, aber damit keinen Anklang finden konnte. Am Ende des Sommerabends musste der DFB die geplante Weiterreise zum EM-Finale in Kiew stornieren, dank des doppelten Torschützen Mario Balotelli nahmen die Italiener am Endspiel teil, und Deutschland diskutierte über Löw und seine Irrungen und Wirrungen.