Die Ostravar Arena, eine Mehrzweckhalle im Ostrauer Stadtteil Zabreh, sieht von außen wie ein riesiges Waffeleisen aus. Innen bietet sie Platz für knapp 10 000 Eishockey -Zuschauer, bei Konzerten sind es ein paar Plätze mehr. Alice Cooper war schon da, Iron Maiden und auch Rammstein. Was Hitze und Lautstärke angeht, ist dieser 1986 eröffnete Zweckbau aus der Endphase der kommunistischen Ära also hinreichend auf seine Standfestigkeit geprüft. An diesem Samstag aber wird die Arena, die nun auch schon 38 Jahre auf dem Dach hat, mutmaßlich einen neuen Höhepunkt auf der nach oben offenen Kreischskala erleben, wenn die deutsche Nationalmannschaft in ihrem sechsten und vorletzten WM-Gruppenspiel auf Polen trifft (16.20 Uhr, Pro7 und Magentasport).

Zum Duell der beiden Nachbarn werden mehr polnische Fans erwartet, als in die Halle passen. Die Grenze zwischen Tschechien und Polen ist nah, nur knapp zehn Kilometer, wer nicht reinkommt, vergnügt sich in der Fanzone oder im Stadtzentrum. Polen, früher festes Mitglied der erweiterten internationalen Eishockey-Elite, ist erstmals seit 2002 wieder bei einer A-Weltmeisterschaft vertreten. Bei den Spielen gegen Lettland, Schweden und Frankreich war die Halle fest in polnischer Hand, lediglich gegen die Slowakei war das Verhältnis unentschieden - die slowakische Grenze ist auch nur rund 50 Kilometer von Ostrava entfernt.

Die Stimmung unter den polnischen Fans war prächtig, obwohl das Team von Robert Kalaber, einem Slowaken, in diesen vier Spielen keinen Sieg errungen und lediglich ein Pünktlein ergattert hat, im Auftaktspiel gegen die Letten. Überall hingen rot-weiße Flaggen mit den Herkunftsorten der polnischen Fans, darunter Katowice und Oswiecim: Auschwitz. Unia Oswiecim ist aktueller polnischer Meister, in der Finalserie setzte sich der Klub gegen Titelverteidiger Kattowitz durch.

Am College wurde er weder mit Maschinenbau noch mit seinem Trainer glücklich

Wenn sich deutsche und polnische Teams begegnen, spielt immer die gemeinsame Vergangenheit mit. Für den deutschen Nationalspieler Wojciech Stachowiak, geboren 1999 in Danzig, ist das Spiel am Samstag zunächst aber einmal ein Verwandtschaftstreffen: "Meine Schwester wohnt nur 40 Minuten von Ostrau entfernt", sagte Stachowiak vor der WM, seine ganze Familie werde bei den Spielen dabei sein. Emotional ist das Spiel ein besonderes für ihn. Rein sportlich betrachtet sei Polen "nur ein weiterer Gegner, der uns im Weg steht", auf dem Weg ins Viertelfinale.

Der 24-Jährige vom ERC Ingolstadt erspielte sich bei der WM im vergangenen Jahr als Teil des deutschen Silber-Teams erstmals größere Aufmerksamkeit. "Den hat vorher niemand so richtig auf dem Schirm gehabt", sagt Kapitän Moritz Müller. Stachowiak begann beim Danziger Werftarbeiter-Klub Stoczniowiec mit dem Eishockey, kam über Weißwasser und Krefeld nach Mannheim und wagte von dort den Sprung in die USA. An der Michigan State University studierte er Maschinenbau, wurde aber in zwei Jahren weder am College noch mit seinem Trainer glücklich und wechselte 2020 in die Deutsche Eishockey Liga nach Ingolstadt.

Bei der WM in Tampere imponierte der Stürmer mit seinem Tempo und Spielwitz und Toren, mal frech mit der Rückhand erzaubert, mal hart erkämpft wie die Rechte der Arbeiter auf der Danziger Werft. In der Vorbereitung auf diese WM gelang Stachowiak gegen die Slowakei ein typisches Stachowiak-Tor: Einem vermeintlich verlorenen Puck setzte er mit flatternden Haaren nach und übertölpelte seinen verdutzten Gegenspieler, von dessen Kufe der Puck ins Netz sprang. "Typisches Stachowiak-Tor", sagt er, darauf angesprochen, und lacht: "Das klingt so, als ob ich nur solche Kacktore machen würde."

Und selbst wenn es so wäre, wäre es für Wojciech Stachowiak in Ordnung. "Ich will Energie reinbringen", sagt Stachowiak, ins Spiel oder ins Stadion. Je lauter es wird, desto besser: "Wenn die Fans feiern, hilft uns das auch." So gesehen darf sich das deutsche Team für Samstag gegen Polen auf enorme Unterstützung freuen.