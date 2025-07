DFB-Team in der Einzelkritik

Deutschlands Abwehr wartet noch auf den Freispruch, Carlotta Wamser erfüllt die undankbarste Aufgabe des Abends und Lea Schüller überbringt mit dem Kopf eine Nachricht an die Fußballnation: die deutsche Elf in der Einzelkritik.

Von Felix Haselsteiner

<strong>Ann-Katrin Berger</strong>

(Foto: Stephane Mahe/Reuters)

Bekam von ihrer Vorgängerin Almuth Schult im Fernsehen vor dem Anpfiff noch eine Art Lob-Kritik: Manchmal, so Schult, sei Berger „zu cool“, dann würden sich Fehler einschleichen. Im warmen St. Gallen allerdings war Coolness auch ganz praktisch: Parierte mehrfach sehr stark gegen die Stürmerin Ewa Pajor, was aus deutscher Sicht echt super-cool war. Eher unnötig die Gemüter erhitzend waren hingegen die Dribbelversuche im Spielaufbau, einmal etwa gegen zwei Polinnen gleichzeitig – die eher wie Einladungen an den Gegner wirken.