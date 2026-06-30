Daily Mail: „Die bisher größte Überraschung des Turniers.“

The Guardian: „Natürlich richtet sich die Aufmerksamkeit auf Deutschland, das zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft im Elfmeterschießen verloren hat, doch Paraguays Spielplan war makellos. Dies ist einer der größten Momente in der Geschichte des Landes.“

Stimmen zum WM-Aus : Nagelsmann schließt Rücktritt aus „Ich stehe bereit, wenn man das möchte“, sagt der Bundestrainer. Er will seinen Vertrag erfüllen. Kai Havertz möchte sich entschuldigen. Die Stimmen. ...

Frankreich

L'Équipe: „Es ist die bislang größte Überraschung des Turniers. Obwohl die Paraguayer während des gesamten Spiels in puncto Ballbesitz unterlegen waren, kämpften sie verbissen darum, die deutschen Pläne zu durchkreuzen. Unter großen Schwierigkeiten überstanden sie die Verlängerung und schafften es bis zum Elfmeterschießen. Dort wird Deutschland für seine fruchtlose Dominanz bestraft.“

Le Dauphiné: „Paraguay sorgt für eine Sensation und schaltet Deutschland aus. Die Deutschen enttäuschen bei ihrer dritten Weltmeisterschaft in Folge, während Paraguay sein erstes K.o.-Spiel gewinnt. Was für ein Erdbeben in Boston!“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Flop Germania! Die Deutschen zeigten zwar eine leichte Verbesserung gegenüber 2018 und 2022, konnten aber den Erwartungen nicht gerecht werden.“

Tuttosport: „Die erste große Überraschung der Weltmeisterschaft 2026 ist das Ausscheiden Deutschlands.“

Corriere dello Sport: „Sensationell: Deutschland scheidet im Elfmeterschießen aus, Paraguay schafft das Kunststück und zieht ins Achtelfinale ein.“

Österreich

Kronen-Zeitung: „WM-Aus! Deutschland verliert Elfmeter-Thriller. Paraguay sensationell, mit diesem Ergebnis hätten wohl die wenigsten gerechnet.“

Schweiz

Blick: „Aus, aus, aus, aus, die WM ist aus – zumindest für den Champion von 2014. Deutschland erlebt in Boston eine der bittersten Stunden seiner Fußball-Geschichte. Und dies gegen einen Gegner, der im Vorfeld noch als drittklassig bezeichnet wurde. Das Aus kommt ausgerechnet im Penaltyschießen, das bisher die deutsche Paradedisziplin an Weltmeisterschaften war. So weit hätte es aus deutscher Sicht allerdings gar nicht kommen müssen.“

Tages-Anzeiger: „Deutschland scheitert im Penalty-Schießen – und hadert mit dem VAR: Paraguay mauert sich gegen Deutschland ins Penaltyschiessen – und gewinnt dieses, weil die deutschen Nerven flattern. Der Videoschiedsrichter sorgt für Gesprächsstoff.“

Spanien

Marca: „Von Deutschland ist nichts mehr übrig. Nicht einmal im Elfmeterschießen. Die deutsche Mannschaft muss weitere vier Jahre warten, um ihrem Wappen einen weiteren Stern hinzuzufügen.“

Sport: „Paraguay sorgt für die erste große Überraschung der Weltmeisterschaft, indem es eine niedergeschlagene deutsche Mannschaft im Elfmeterschießen besiegt.“