Von Christof Kneer, Wien

Vor über zehn Jahren haben die Beobachter der deutschen Nationalmannschaft mit erheblichem Erstaunen die Aufstellung zur Kenntnis genommen. Beim Auftaktspiel der WM 2014 wies der vor dem Spiel herumgereichte Taktikzettel den Spieler Benedikt Höwedes als Linksverteidiger aus, was mindestens als halbe Überraschung durchging. Zwar handelte es sich bei Höwedes nachweislich um einen Verteidiger, aber auf der linken Abwehrseite hatte man ihn bis dahin eigentlich nur erwischt, wenn er dort mal einen Einwurf machen musste (Anmerkung der Redaktion: Sechs Spiele später war Höwedes der Linksverteidiger des Weltmeisters). Möglicherweise wurde die Besetzung dieser Position seit zehn Jahren nicht mehr mit so großer Spannung erwartet wie an diesem Dienstagabend im Ernst-Happel-Stadion in Wien: Der Nagelsmann würde doch nicht ... oder würde er doch ...?