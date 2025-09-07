Keine Blumen, kein Konfetti, keine silbernen Ballons in Form der Zahlen zwei und fünf. Dass das 25. Spiel unter dem Bundestrainer Julian Nagelsmann für keine überschwängliche Jubiläumsparty Anlass bieten würde, hatte am vorherigen 24. Spiel gelegen: an der 0:2-Blamage in der Slowakei. Diese hatte zwei Niederlagen in den Nagelsmann-Spielen Nummer 22 und 23 sogar zu einer Pleiten-Trilogie ausgebaut. Deshalb war das Nagelsmann-Spiel mit der Seriennummer 25 nun allenfalls zur Wiedergutmachung geeignet. Tatsächlich aber vermochte es die Gemüter über weite Strecken nicht vollends zu beruhigen. Erst zwei späte Siegtreffer sorgten für vernehmbare Erleichterung.
3:1-Sieg der deutschen NationalmannschaftGerade noch mal gutgegangen
- Deutschland gewinnt das WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland mit 3:1, nachdem zur Halbzeit bei 1:1 das Kölner Publikum gepfiffen hatte.
- Erst die Einwechslungen von Bundestrainer Nagelsmann bringen die Wende mit den Toren von Amiri (69.) und Wirtz (73.).
- Nach der 0:2-Blamage in der Slowakei drei Tage zuvor zeigt das DFB-Team erneut eine lange Zeit durchwachsene Leistung.
Das DFB-Team zeigt gegen die Nordiren erneut eine lange Zeit durchwachsene Leistung, zur Pause pfeift das Kölner Publikum. Erst die Einwechslungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann lassen das Spiel noch kippen.
Von Ulrich Hartmann, Köln
