Die deutsche Nationalmannschaft fegt in einer bemerkenswerten zweiten Halbzeit über die Niederlande hinweg und zeigt ihr bestes Spiel unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp.

Durch eine unerwartete Machtdemonstration hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montag das Viertelfinale der Nations League erreicht – und die hochgelobte „Elftal“ der Niederlande gedemütigt. Drei Tage nach dem 7:0-Sieg der Niederländer gegen Griechenland walzte die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp das Team von Xavi Hernández nieder – und sicherte sich durch einen 5:0 (1:0)-Sieg den ersten Platz in der Gruppe A2. Im Viertelfinale warten im März 2027 Belgien, Spanien oder der Zweite der Gruppe 4, der erst am Dienstag ermittelt wird (infrage kommen Portugal, Dänemark oder Norwegen).