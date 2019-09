Manuel Neuer

Fühlte sich an Zeiten erinnert, in denen die berüchtigte Ochsenabwehr vor ihm stand. Die Kollegen bauten einen (keinesfalls offensiven) Fünferriegel vor ihm auf, und Neuer konnte aus der Nähe betrachten, wie der Riegel in der zweiten Halbzeit in sich zusammenfiel. Nach dem zweiten Treffer der Niederländer saß Neuer fassungslos auf dem Rasen. Nach dem dritten wütend, nach dem vierten sprachlos.