Julian Nagelsmann plant für das EM-Testspiel gegen die Niederlande mit der gleichen Anfangsformation wie beim jüngsten 2:0-Erfolg in Frankreich. "Es sind alle fit. Geplant ist die gleiche erste Elf", sagte der Bundestrainer am Montag. Änderungen könnte es nur noch geben, wenn ein Spieler im Abschlusstraining auf dem DFB-Campus extrem abfalle oder müde sei. Die DFB-Elf tritt gegen den Erzrivalen am Dienstag (20.45 Uhr, RTL) im Frankfurter EM-Stadion an.