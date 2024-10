Aus dem Stadion von Christof Kneer

Benjamin Glück ist nicht sehr prominent, das darf man wohl so sagen. Würde man unbescholtene Menschen auf der Straße mit diesem Namen konfrontieren, würde nicht wenige vermutlich auf den Helden eines Kinderbuchs tippen („Die unglaublichen Abenteuer des Benjamin Glück“). In Wahrheit handelt es sich hierbei um einen ausgesprochen realen Mann, der allerdings selbst kaum wusste, wie ihm nun plötzlich geschah. Als Glück, 38, um kurz nach acht Uhr abends auf der Videowand der Münchner Arena erschien, brach ungefähr so viel Beifall los wie neulich in derselben Stadt bei Adele und Taylor Swift. Glück, immerhin Assistenztrainer und langjähriger Begleiter des Bundestrainers Julian Nagelsmann, war allerdings gar nicht gemeint. Neben ihm stand, in nahezu blauem Jackett, Thomas Müller.