Das 0:2 in der Slowakei zeigt: Julian Nagelsmann muss seinen Plan mal wieder grundlegend ändern. Vor allem muss er es seinen Spielern künftig leichter machen.

Das Tor wurde auf der Anzeigetafel des Stadions in Bratislava nicht eingeblendet. Auf einer oberflächlichen Ebene war diese Unterschlagung korrekt, das Tor war ein paar Hundert Kilometer südöstlich in Sofia gefallen und gehörte nicht hierher. Aus einer höheren Warte betrachtet sollte sich der deutsche Fußball aber schon für Marc Cucurella interessieren, allein aus Gründen der Dankbarkeit. In der 30. Minute des WM-Qualifikationsspiels in Bulgarien hatte Cucurella seine Spanier mit 2:0 in Führung gebracht und dafür gewiss keine Pfiffe kassiert. Die bekommt er ausschließlich in deutschen Stadien zu hören, weil man ihn dort immer noch für das Ausscheiden der DFB-Elf bei der Heim-EM verantwortlich macht. Dabei müsste man ihn loben und preisen und ihm in einem fort applaudieren, denn er hat dem deutschen Fußball ein ruhiges Jahr beschert.