Eine allseits anerkannte Trainerregel besagt, dass die letzte Pressekonferenz vor einem Spiel in Wahrheit ein Pokerspiel mit Mikrofon ist. Es geht bei dieser Fragerunde höchstens vordergründig darum, der Öffentlichkeit echte Antworten zu liefern. Vielmehr dient der Auftritt dem Zweck der psychologischen Kriegsführung, der Gegner soll verwirrt werden, auf dass er sich bei der abendlichen Besprechung den Kopf zerbrechen kann. Wie spielt der Nagelsmann? Bringt er Pascal Groß? Nico Schlotterbeck? Probiert er was aus? Und was bedeutet das für unser Spiel? Muss ich meine Spieler mit Eventualitäten verwirren?

Alte Trainerfüchse wie Carlo Ancelotti haben diese Strategie perfektioniert, ihre Auftritte sind gnadenlos nichtssagend. Manch einer legt auch bewusst eine falsche Fährte. Niko Kovac etwa behauptete mal zu seiner Zeit als Bayern-Trainer vor einem Champions-League-Spiel beim FC Liverpool, dass es „bestimmt kein 0:0“ werde, nur um am nächsten Tag mit einer Taktik aufzulaufen, die nichts anderes als ein 0:0 bezwecken sollte.

Aber Julian Nagelsmann will nicht pokern. Es gehört zu den definierenden Charaktereigenschaften dieses Bundestrainers, dass er einfach offen sagt, was er denkt. Und auf die Frage, welche Änderungen er vor dem dritten Gruppenspiel gegen die Schweiz vornehmen wird, sagte er: „Stand jetzt gibt es keine.“ Nun könnte man meinen, dass das „Stand jetzt“ eine Einschränkung ist, die auch der erwähnte Trainer Kovac schon mal benutzte („Ich bin Trainer in Frankfurt. Stand jetzt“, kurz bevor er zu Bayern ging), aber in Nagelsmanns Fall liegen die Dinge anders. Man kann fest davon ausgehen, dass die Startelf gegen die Schweiz dieselbe sein wird wie gegen Schottland und Ungarn.

Dabei hätte der Bundestrainer angesichts des feststehenden Weiterkommens sogar handfeste Gründe, ein wenig zu tauschen. Vier Spieler, namentlich Antonio Rüdiger, Robert Andrich, Jonathan Tah und Maximilian Mittelstädt, haben bereits eine gelbe Karte gesehen und wären bei einer weiteren Verwarnung fürs Achtelfinale gesperrt. Aber: „Auf die Gelb-Situation nehme ich keine Rücksicht, weil ich dem Kader vertraue. Die Spieler sollen alles reinwerfen, bis die Regel sie sperrt“, sagte Nagelsmann. Er fände es sogar „respektlos“, einen Spieler nur deswegen aufzustellen, weil dem anderen eine Sperre drohe.

Der Platz in Frankfurt ist seit einem American-Football-Spiel im November in einem schlechten Zustand

Auch dazu muss man wissen, dass das taktische Managen von Gelbsperren durchaus auch zum kleinen Trainer-Einmaleins gehört. Leverkusens Xabi Alonso etwa wählte dieses Stilmittel immer wieder während der Bundesligasaison, ließ zum Beispiel Tah gegen Augsburg auf der Bank, damit er gegen Bayern nicht fehlt. Aber der große Unterschied ist, dass Alonsos Leverkusen zu dem Zeitpunkt bereits eine vollautomatische Maschine war und Nagelsmanns Nationalmannschaft aktuell immer noch einem hoch fragilen Räderwerk ohne Karosserie gleicht. „Generell ist es auf Nationalmannschaftsebene wichtig, dass der Rhythmus beibehalten wird. Wir haben nicht so viel Trainingszeit und Spielzeit gemeinsam“, umschrieb es der Bundestrainer.

Das zweite große Thema des Spielvortages war der Rasen. Den kennt die DFB-Elf nur zu gut, bereits im März spielte sie gegen die Niederlande auf der Wiese im Frankfurter Stadtwald, und insbesondere Jamal Musiala bewegte sich damals bei seinen Drehungen eher wie Katarina Witt in Calgary, allerdings ohne Musik aus „Carmen“ und ohne Olympiagold. Auf die Frage, was er vom Untergrund erwarte, sagte Nagelsmann: „Ich erwarte generell, dass er hält, aber ich habe wenig Hoffnung.“ Er wolle niemandem zu nahe treten, aber der Platz sei „nicht gut“.

Detailansicht öffnen Der Platz in Frankfurt ist nicht in einem optimalen Zustand. (Foto: John Sibley/Reuters)

Der Bundestrainer bewies, dass er sich mit den Grundlagen des Greenkeepings auseinandergesetzt hatte. Im ehemaligen Waldstadion mussten sie den Rasen im November nach dem Gastspiel der US-amerikanischen American-Football-Liga NFL komplett austauschen. Und auch Hobbygärtner wissen: Im Winter wächst Gras nicht an. Nagelsmann referierte kundig, dass die botanischen Bedingungen in Fußballstadien generell schwieriger seien als auf Golfplätzen, „wenig Sonneneinstrahlung, wenig Luftzirkulation“ gebe es da, „sehr schmierig und sehr weich“ sei der Untergrund. Es sei, „wie wenn man im Winter mit Sommerreifen unterwegs ist. Das ist auch nicht optimal für die Unfallprophylaxe“. Generell sollte man aber nicht zu viel über den Rasen sprechen, sagte er. In der Kreisliga sei der Untergrund schließlich oft noch schlechter, und „ab und an sieht man auch dort ein ordentliches Spiel“, log der Bundestrainer freundlich. Denn dass in der Kreisliga „ordentlich“ gespielt wird, das behaupten sie ja nicht mal in der Kreisliga.

Nagelsmann machte sich bei seinen Befürchtungen weniger Gedanken um die Qualität des Spiels als vielmehr um die Gesundheit seiner Spieler. Schon beim Spiel der Engländer gegen die Dänen habe man gesehen, dass vor allem große und schwere Spieler wie der sprintstarke Kyle Walker in heikle Situationen kommen könnten. Die Engländer beschwerten sich zwar wenig, auch, weil sie für ihr schwaches Spiel keine Ausrede suchen wollten, die Dänen machten jedoch ihrem Ärger Luft. „Selbst wenn man mit Eisenstollen gespielt hat, war der Platz sehr rutschig“, sagte etwa Joakim Maehle. „Wir müssen das Beste aus dem Rasen machen“, sagte Jonathan Tah, einer der angesprochenen großen, schweren und sprintstarken Spieler.

Detailansicht öffnen Hat offensichtlich keinen Halt: Kyle Walker schlittert über den Frankfurter Rasen. (Foto: Matthias Hangst/Getty Images)

Neben flach verwurzelten Grashalmen war übrigens noch eine andere Pflanze Thema: der Turnierbaum. Dieses verästelte Gewächs wird mit Ende der Gruppenphase immer interessanter, weil es zu fiesen taktischen Überlegungen führen kann. Etwa: Sollte Deutschland Gruppensieger werden, dann könnten im Viertelfinale die unerhört starken Spanier warten. Als Gruppenzweiter würden zwar im Achtelfinale schon die tendenziell auch guten Italiener drohen, im Viertelfinale aber die tendenziell nicht so guten Engländer. Aber allein an der Anzahl der Konjunktive merkt man, wie schwierig solche Überlegungen sind, zumal auch die Definition der „schwierigeren Hälfte“ davon abhängt, ob Frankreich Gruppenerster oder -zweiter wird.

Nagelsmann verzichtet ohnehin auf jegliches Taktieren. Denn um Gruppenzweiter zu werden, müsste er sein Team ja anweisen, gegen die Schweiz zu verlieren. Das sei „schwierig“ – und deswegen fange er mit solchen Überlegungen gar nicht erst an.