Deutsche NationalmannschaftVier Jubelschreie gegen Luxemburg

Lesezeit: 4 Min.

Torschütze Joshua Kimmich feiert einen seiner beiden Treffer, die Kollegen Woltemade, Pavlovic, Goretzka und Wirtz freuen sich mit.
Torschütze Joshua Kimmich feiert einen seiner beiden Treffer, die Kollegen Woltemade, Pavlovic, Goretzka und Wirtz freuen sich mit. (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Die deutsche Nationalmannschaft schlägt mit sichtlichem Eifer unterlegene Luxemburger mit 4:0 und ist nun Erster in der WM-Qualifikationsgruppe. Dass kein Stürmer trifft, fällt diesmal kaum auf.

Von Sebastian Fischer, Sinsheim

Manche Statistiken werden auch im Fußball des Jahres 2025 nicht erhoben, man muss an dieser Stelle also mutmaßen. Aber sehr wahrscheinlich handelte es sich um den euphorischsten Jubel über ein Tor gegen Luxemburg in der deutschen Länderspielgeschichte, als David Raum nach seinem Freistoßtreffer zum 1:0 in der 12. Minute zum Feiern in Richtung Haupttribüne des Stadions in Sinsheim und auf eine Fernsehkamera zulief.

