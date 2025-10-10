Manche Statistiken werden auch im Fußball des Jahres 2025 nicht erhoben, man muss an dieser Stelle also mutmaßen. Aber sehr wahrscheinlich handelte es sich um den euphorischsten Jubel über ein Tor gegen Luxemburg in der deutschen Länderspielgeschichte, als David Raum nach seinem Freistoßtreffer zum 1:0 in der 12. Minute zum Feiern in Richtung Haupttribüne des Stadions in Sinsheim und auf eine Fernsehkamera zulief.
Deutsche NationalmannschaftVier Jubelschreie gegen Luxemburg
Lesezeit: 4 Min.
Die deutsche Nationalmannschaft schlägt mit sichtlichem Eifer unterlegene Luxemburger mit 4:0 und ist nun Erster in der WM-Qualifikationsgruppe. Dass kein Stürmer trifft, fällt diesmal kaum auf.
Von Sebastian Fischer, Sinsheim
Fußball-Nationalmannschaft:Der Bundestrainer gibt Rätsel auf
Zahlreiche Verletzungsfälle zwingen Julian Nagelsmann vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg und Nordirland zur Improvisation. Aber manche Nominierung riecht nach Aktionismus.
Lesen Sie mehr zum Thema