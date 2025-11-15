Eine von Fußballreportern oft gestellte und von Spielern und Trainern ganz selten beantwortete Frage ist die, was zur Halbzeit in der Kabine los gewesen sei. In der Regel gibt es dazu keine Auskunft, das Umkleidezimmer ist ein geschützter Raum, unzählige ungeschriebene Gesetze besagen, dass über die Zeit unmittelbar vor, während und nach dem Spiel nicht geplaudert wird. Selbstverständlich hindert das Journalisten kein bisschen daran, es trotzdem immer wieder zu versuchen, auch am Freitagabend bei Julian Nagelsmann. Es lag einfach zu nahe, mehr wissen zu wollen, angesichts der sehr unterschiedlichen beiden Spielhälften der deutschen Nationalmannschaft beim 2:0 (0:0) im Stade de Luxembourg.
DFB-Team in der WM-QualifikationSelbst Luxemburg kann diese Mannschaft eine Halbzeit lang auffressen
Lesezeit: 3 Min.
2:0 gewonnen, aber das ist auch schon die beste Nachricht. Mal wieder zeigt die deutsche Nationalelf, dass ihr die Souveränität einer Spitzenmannschaft fehlt.
Von Martin Schneider, Luxemburg
DFB-Team in der Einzelkritik:Kleine Weltsensation von Leroy Sané
Dem Türkei-Legionär gelingt erst wenig, aber dann eine Vorlage mit rechts. Florian Wirtz steckt bis zur Hüfte im Formtief, und Nick Woltemade ist nun schon Perücken-Vorbild. Das DFB-Team in der Einzelkritik.
Lesen Sie mehr zum Thema