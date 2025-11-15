Eine von Fußballreportern oft gestellte und von Spielern und Trainern ganz selten beantwortete Frage ist die, was zur Halbzeit in der Kabine los gewesen sei. In der Regel gibt es dazu keine Auskunft, das Umkleidezimmer ist ein geschützter Raum, unzählige ungeschriebene Gesetze besagen, dass über die Zeit unmittelbar vor, während und nach dem Spiel nicht geplaudert wird. Selbstverständlich hindert das Journalisten kein bisschen daran, es trotzdem immer wieder zu versuchen, auch am Freitagabend bei Julian Nagelsmann. Es lag einfach zu nahe, mehr wissen zu wollen, angesichts der sehr unterschiedlichen beiden Spielhälften der deutschen Nationalmannschaft beim 2:0 (0:0) im Stade de Luxembourg.