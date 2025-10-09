Seit zwei Wochen trainiert José Mourinho Benfica Lissabon, und Leandro Barreiro äußert sich darüber sehr erfreut. Es sei „eine tolle Erfahrung, unter ihm arbeiten zu können“, gab der frühere Profi des FSV Mainz 05 am Mittwoch zu Protokoll. Die lobenden Worte, die Generalissimo Mourinho dem Mittelfeldspieler widmete, erwiesen sich bisher allerdings als Kompliment mit doppeltem Boden. „Er ist ein guter Soldat, der versucht umzusetzen, was von ihm verlangt wird“, sagte Mourinho zwar über Barreiro – aber mehr als ein paar Minuten Einsatzzeit mochte er dem guten Soldaten noch nicht gewähren.