Seit zwei Wochen trainiert José Mourinho Benfica Lissabon, und Leandro Barreiro äußert sich darüber sehr erfreut. Es sei „eine tolle Erfahrung, unter ihm arbeiten zu können“, gab der frühere Profi des FSV Mainz 05 am Mittwoch zu Protokoll. Die lobenden Worte, die Generalissimo Mourinho dem Mittelfeldspieler widmete, erwiesen sich bisher allerdings als Kompliment mit doppeltem Boden. „Er ist ein guter Soldat, der versucht umzusetzen, was von ihm verlangt wird“, sagte Mourinho zwar über Barreiro – aber mehr als ein paar Minuten Einsatzzeit mochte er dem guten Soldaten noch nicht gewähren.
DFB-Gegner LuxemburgEs war einmal ein Fußballzwerg
Lesezeit: 2 Min.
Von wegen Wettschießen: Luxemburg ist inzwischen ein ambitioniertes Team mit Stammkräften aus großen Profiligen. Trainer Jeff Strasser kennt die Bundesliga – und droht sogar ein wenig.
Von Philipp Selldorf
Fußball-Nationalmannschaft:Der Bundestrainer gibt Rätsel auf
Zahlreiche Verletzungsfälle zwingen Julian Nagelsmann vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg und Nordirland zur Improvisation. Aber manche Nominierung riecht nach Aktionismus.
