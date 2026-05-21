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Leroy SanéFünftes Turnier, zum ersten Mal Überraschungskandidat

Lesezeit: 2 Min.

Umstrittene Ausstrahlung, aber eine „extrem hohe Anerkennung innerhalb der Mannschaft“: Leroy Sané.
Umstrittene Ausstrahlung, aber eine „extrem hohe Anerkennung innerhalb der Mannschaft“: Leroy Sané. Mika Volkmann/Imago

Julian Nagelsmann will ihn „kitzeln“: Trotz wenig herausragender Leistungen für Galatasaray steht Leroy Sané, 30, erneut im deutschen Kader.

Von Sebastian Fischer

Von den vielen komplizierten Aufgaben, die dem Bundestrainer bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika bevorstehen, hat er sich eine der schwersten nun selbst gestellt. Die Pressekonferenz aus Anlass der Kadernominierung war fast vorbei, Julian Nagelsmann inzwischen in dem ihm eigenen Redefluss, da sagte er Folgendes: Er traue sich zu, „den Spieler so zu kitzeln, dass am Ende der WM deutlich mehr positive Stimmen über ihn fallen als negative“. Der Spieler, von dem die Rede war: Leroy Sané. Jener inzwischen 30 Jahre alte Flügelangreifer also, bei dem in seiner langen Karriere bislang fast alle Trainer daran gescheitert sind, dass über ihn deutlich mehr positiv als negativ gesprochen wird.

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